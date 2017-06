Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'nun Emekliler Günü Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptıkları çalışmalar neticesinde, son 15 yılda en düşük emekli maaşlarına yüzde 400'e varan zamlar yaparak ekonomik ihtiyaçların azaltılmasını ve giderilmesini sağladıklarını anımsatarak, "Emeklilerimizin enflasyona yenik düşmelerinin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.



Bakan Müezzinoğlu, Emekliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, hayatlarının en verimli dönemlerinde devlete ve millete hizmet ederek emekliliği hak eden kişilerin gününü en kalbi duygularla kutladığını bildirdi.



Anayasa'nın 60'ıncı maddesinde yer alan sosyal güvenlik hakkının herkesin yararlanacağı bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın en doğru şekilde yaşama geçirilmesinin devletin asli görevleri arasında yer aldığına işaret eden Müezzinoğlu, sosyal devlet ilkesine bağlı yönetim anlayışıyla vatandaşların emeklilik dönemlerinde müreffeh bir hayat sürmelerinin en büyük destekçisi olduklarını vurguladı.



"Her türlü imkanı seferber ederek düzenlemeler yaptık"



Müezzinoğlu, vatandaşların emeklilik dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, refah düzeyi yüksek bir emeklilik hayatı geçirmeleri için verilen hizmetin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Gazi Mustafa Kemal'in emekli olduğu gün olan 30 Haziran gününü, kurumumuzun asli görevlerinden olan ve büyük önem atfettiğimiz emeklilik hizmetleri çerçevesinde 'Emeklilerimiz için ne yaptık, daha iyisini nasıl yapabiliriz?' sorusunu değerlendirdiğimiz bir gün olarak görüyoruz." vurgusu yaptı.



Bu görev bilinciyle sayısı 12 milyona yaklaşan emekliler için her türlü imkanı seferber ederek iyileştirici düzenlemeler yapmaya devam ettiklerini belirten Müezzinoğlu, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde son 15 yılda emeklilerimizin en düşük emekli maaşlarına yüzde 400'e varan zamlar yaparak ekonomik ihtiyaçların azaltılmasını ve giderilmesini sağladık. Emeklilerimizin enflasyona yenik düşmelerinin önüne geçtik. Uzun zamandır üzerinde çalışılan banka promosyonu için imzalanan protokoller neticesinde her bir emeklimize 300 ila 450 lira arasında değişen meblağda promosyon ödemesi yapılmasını sağladık. Memur emeklilerimiz için ikramiye ödemelerindeki 30 yıl sınırı kaldırılarak, bugüne kadar yaklaşık 220 bin emeklimize 1 milyar 100 bin lira ikramiye farkı ödedik."



"Bugün, dününü yarınlara adayarak emek verenlerin günü"



Bakan Müezzinoğlu, bayramlarda emeklilerin maddi sıkıntı yaşamamaları ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına maaşlarının bayram öncesinde hesaplarına yatırıldığını anımsatarak, banka kuyruklarında bekleme eziyetine son verilmesi amacıyla da bankacılık hizmeti veren kuruluşların neredeyse tamamıyla yapılan anlaşmalar sonucunda emeklilere istedikleri bankadan ve şubeden maaş alma hakkı getirildiğini kaydetti.



Bunun gibi birçok düzenlemeyle emeklilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildiren Müezzinoğlu, sosyal güvenlik sisteminin kalitesi artırıldıkça emekliler için daha çok refah ve huzurun sağlanmış olacağını belirtti.



Müezzinoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınmasında çok büyük katkıları olan emeklilerimiz için gerekli her türlü iyileştirici düzenlemeyi yaparak, çalışma hayatlarında verdikleri emeğin meyvelerini en iyi şekilde almaları ve emeklilik hayatlarını huzur içinde geçirmeleri adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, dününü yarınlara adayarak emek verenlerin günü. Bu duygu ve düşüncelerle ülke kalkınması adına emek vermiş, alın terini devlet ve millet hizmetine adamış değerli emeklilerimizin bir kez daha Dünya Emekliler Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."