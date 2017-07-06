Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(İstihdam Teşvikine İlişkin) Üç Aylık Sigortasız...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(İstihdam teşvikine ilişkin) Üç aylık sigortasız olmak şartı vardı, istismarlar olabilir diye, bunu 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelini kalmadığını ifade edebilirim."