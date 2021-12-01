Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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