Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız." - Haberler
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız."

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum.'

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum."

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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