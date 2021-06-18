Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve hizmet kollarına bağlı sendikaların genel başkanlarının katıldığı ziyarette, çalışma hayatına dair yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı.

Bilgin, ziyaretteki konuşmasında, çalışanların sorunlarını çözmek için yoğun çalışacaklarını belirterek, "Türkiye Kamu-Sen'in sendikal alanda yaptığı çalışmaları son derece önemli buluyoruz. Çalışanlarımızın temsilcisi olan sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bilgin'e, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem eşlik etti.

Öte yandan, Bilgin, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Kahveci ve Konfederasyon yönetimiyle bir araya geldik. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşme sürecine dair istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici