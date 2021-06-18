Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve hizmet kollarına bağlı sendikaların genel başkanlarının katıldığı ziyarette, çalışma hayatına dair yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı.

Bilgin, ziyaretteki konuşmasında, çalışanların sorunlarını çözmek için yoğun çalışacaklarını belirterek, "Türkiye Kamu-Sen'in sendikal alanda yaptığı çalışmaları son derece önemli buluyoruz. Çalışanlarımızın temsilcisi olan sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bilgin'e, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem eşlik etti.

Öte yandan, Bilgin, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Kahveci ve Konfederasyon yönetimiyle bir araya geldik. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşme sürecine dair istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Emel Sayın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 20:44:56. #1.16#

title