Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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