Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle... - Haberler
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle...

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı...
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