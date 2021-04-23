Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatıldığını belirterek, "2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatıldığını belirterek, "2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, 31 Ocak'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar 3 ay uzatıldığını anımsattı.

Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını vurgulayan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini belirtti.

Bilgin, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce iş yerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir."

Bilgin, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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