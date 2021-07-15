Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz!" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz!" ifadesini kullandı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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