Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı...
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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