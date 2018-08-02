Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın Açıklaması

Çalışma ve İş Kurumu Mardin İl Müdürü Mehmet Akın, "Mardin'de yılın ilk 6 ayında özel sektörde bin 90 kişi işe yerleştirildi." dedi.

Akın, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de istihdam konusunda yatırımcılara devletin önemli destek sunduğunu söyledi.

Savur ilçesine kurulacak tekstil fabrikasında 2 bin kişinin istihdam edileceğini, il merkezindeyse bin kişinin çalışacağı çağrı merkezi kurulacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Mardin'de yılın ilk 6 ayında özel sektörde bin 90 kişi işe yerleştirildi. İşbaşı eğitim programıyla bin 645 katılımcı mesleki eğitimden yararlandırıldı. Girişimcilik eğitimi programından 147 kişi yararlanırken, işsizlik ödeneğinden 2 bin 407 kişi faydalandı."