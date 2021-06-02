Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Basın Duyurusu
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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Basın Duyurusu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BOLU VALİLİĞİÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜKAMUOYUNA DUYURUSon zamanlarda alınan ihbar ve şikayetlerden: vatandaşlarımızı telefonla arayan bazı kişilerin İŞKUR kurumsal kimliğini ve ilimizde faaliyet gösteren bir kısım firmaların adını kullanarak;

T. C.

BOLU VALİLİĞİ

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMUOYUNA DUYURU

Son zamanlarda alınan ihbar ve şikayetlerden: vatandaşlarımızı telefonla arayan bazı kişilerin İŞKUR kurumsal kimliğini ve ilimizde faaliyet gösteren bir kısım firmaların adını kullanarak; İŞKUR'dan aradığını, yurt dışına işçi götürmek üzere aracılık faaliyeti yürüttüğünü iddia ederek para isteği tespit edilmiştir.

Bu şahısların Kurumumuzla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca Kurumumuz yurtiçinde yada yurtdışında işe yerleştirme işlemleri için vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Vatandaşlarımızın bu maksatla yapılan telefon aramalarına hiçbir şekilde itibar etmemelerini ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamalarını önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: Habermetre

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