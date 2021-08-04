Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programlar Hakkında Duyuru

İl Müdürlüğümüz ile Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 23 katılımcıya yönelik olarak 4 ay süreli düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 5-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden alınacaktır.

İl Müdürlüğümüz ile Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 23 katılımcıya yönelik olarak 4 ay süreli düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 5-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden alınacaktır. Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiş olup söz konusu katılım şartlarının programa başvuru anında, programa başlama anında ve program süresince taşınması gerekmektedir. Katılımcı şartları

a. Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder.

b. 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Emekli ve malul aylığı almamak,

d. Öğrenci olmamak (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç),

e. TYP'ye program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir.

f. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1, 5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz.

g. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan/olduğu tespit edilen kişiler TYP'ye katılamaz.

h. Programa başvurular İl Müdürlüğümüzden değil İŞKUR e-şube (https://esube. iskur. gov. tr/) ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır.

i. Katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde başvuru yapan ve programa başlatılan kişilerin tespiti halinde, ilgili kişiler yüklenici kurum tarafından programdan çıkarılır ve gerekli diğer yaptırımlar uygulanır.

j. Katılımcı seçimi noter kurasıyla yapılacaktır.

k. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır.

l. Program 19 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak, 15 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre