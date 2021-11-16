Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru değerlendirme işlemleri sonuçlandırılmış olup adaylar başvuru durumlarına ilişkin bilgiyi, Kariyer Kapısı işe alım platformuna ( https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr/ ) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan "Başvurularım" kısmından görüntüleyebilirler.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav başvurusunda belirttikleri e-posta adreslerine sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı bilgiler gönderilmiştir. Ayrıca adaylar, bu bilgileri yukarıda belirtilen linkte yer alan "Sınavlarım/Mülakatlarım" kısmından görüntüleyebilecektir.

Gruplar itibari ile giriş sınavına katılmaya hak kazanan en düşük puanlı adayın KPSS puanı aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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