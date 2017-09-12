Çalışma uzadı, uçaklar hem havada hem yerde kuyruğa girdi

İstanbul'da hava trafiği yoğunluğu yaşandı

Yoğunluk pilot ile kule arasındaki konuşmalara da yansıdı



İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerden birinin seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan test çalışmaları, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Bu sırada yakıt kritiğine giren 5 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'neait bir kalibrasyon uçağıyla yapılan planlı çalışma sırasında, uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Kalibrasyon çalışmaları planlanandan yaklaşık bir saat daha uzun sürmesi nedeniyle yakıt kritiğine giren 5 uçak başka meydanlara yönlendirilmek zorunda kaldı. Bu sırada bazı uçaklar da havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapmak isteyen uçaklar ise sıraya girdi. Öte yandan pilot ile kulenin konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Kalibrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.