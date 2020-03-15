Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından 81 ile korona genelgesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Koronavirüs, Güncel

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından 81 ile korona genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

15.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:11
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından 81 ile korona genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.


81 ile gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:


"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak virüsün ülkemize girişi önemli ölçüde engellenmiştir. Ülkemiz; bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde, salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte; Bakanlığımız tarafından da hastalığın birden fazla ülkeye yayılmaya başladığı andan itibaren merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması için birçok defa sözlü ve yazılı talimatlarda bulunulmuştur."


Bakanlıkta Yeni Tip Koronavirüse karşı "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu


Sürecin takip ve koordinasyonu için bakanlıkta "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu. Ayrıca tüm merkez ve taşra teşkilatı personeli, vatandaş bilgilendirmelerini sadece resmi kaynaklara dayanarak yapmaları konusunda talimatlandırıldı. Yeni Tip Koronavirüse karşı ülkenin tüm kurumlarıyla etkin ve koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen genelgede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken kurallar madde madde sıralandı. Bakanlık personeli, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyarıldı.


"Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasına müsaade edilmeyecek"


Tüm kurum ve kuruluşlarda Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı rehberlere riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Genelgeye göre, bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasına müsaade edilmeyecek. Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar ertelenecek. Görüşmeler telefon aracılığıyla yapılacak. Zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçirilecek.


Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri tatil edildi


Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibarıyla bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Yine bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.


İş göremezlik ödeneği SGK karşılayacak


Yurtdışından gelen kişilere hekim tarafından "Z03.8 ve Z03.9" kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek. ve bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak. Biyometrik Tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı da SGK'nın bir sonraki açıklamasına kadar askıya alınacak. Kuruluşlarda bakım hizmeti alanlar ile personel arasında, risk gözlenen kişilerin ivedilikle sağlık kurumlarına başvurmaları sağlanacak. Riskli durum tespiti halinde sağlık kuruluşlarıyla irtibat sağlanacak.


Toplu etkinlikler ve hizmet içi programlar iptal


Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları, bir sonraki açıklamaya kadar ertelenecek. Yurtdışına zorunlu çıkacak olan personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. Bu madde doğrultusunda, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün kuralına riayet edilecek. Kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılacak ve temizlenecek. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenecek. İş Sağlığı açısından, personeller rutin temizlik kontrollerini arttıracak.


Havalandırma sistemlerine kontrol, çalışma ofisleri düzenli havalandırılacak


Personellere, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli olarak havalandırılacak. Bakanlık araçlarıyla, personel servisleri düzenli olarak temizlenecek. Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek.


Bilgi kitleri ve afişler asılacak


İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi hakkında hazırladığı bilgi kitleri ve afişler hizmet binalarında herkesin görebileceği yerlere asılacak. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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