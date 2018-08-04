Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın İsmi Değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın adının “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildiği bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın adının "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildiği bildirildi.
Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişikliğe gidilerek, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" olan bakanlık ismi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak güncellendi. - ANKARA