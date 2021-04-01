Çalışma sırasında patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi

Çalışma sırasında patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi Küçükçekmece'de yapılan yol çalışması sırasında kepçe operatörü tarafından yanlışlıkla İSKİ'ye ait su borusu patlatıldı.

Çalışma sırasında patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yapılan yol çalışması sırasında kepçe operatörü tarafından yanlışlıkla İSKİ'ye ait su borusu patlatıldı. Metrelerce havaya yükselen su nedeniyle çalışanlar zor anlar yaşadı.

Olay, geçtiğimiz gün Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sokak üzerinde yapılan çalışma sırasında kepçe operatörünün bir anlık hatası nedeniyle su borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte bir anda su metrelerce yukarı fırladı. Kepçe operatörü çaresizce tazyikli suyun üzerini kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada durum hemen İSKİ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hemen suyu kesti. Patlayan boru ekipler tarafından yeniden tamir edildi. Yaşanan bu olay nedeniyle sokakta bulunan yol çalışması uzun süre durmak zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı esnada borunun patlamasıyla birlikte tazyikli bir şekilde metrelerce fırlayan su ve kepçe operatörünün suyu durdurma çabaları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR