Çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılması esnafı sevindirdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılmasının bayram arifesindeki esnafa kısa sürede olumlu yansıyacağını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılmasının bayram arifesindeki esnafa kısa sürede olumlu yansıyacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine ilişkin gönderdiği genelgeyi olumlu bulduklarını ifade etti.

Söz konusu genelgeyle lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kalktığına işaret eden Palandöken, bu işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerini kaydetti.

Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamasının kalkmasıyla eski çalışma süresine geri dönen esnafın kazançlarının da artacağını belirtti.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın bu düzenlemeyle rahat bir nefes alacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılmasıyla bayram arifesinde esnafımıza kısa sürede olumlu yansıyacaktır. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kahveci esnafının mağduriyetini kısa sürede değerlendirmeye alarak kahvehanelerimizde uygulanan oyun yasağının da kısa sürede kaldırılması yaklaşık 100 bin kahveci esnafının mağduriyetini önleyecektir."

Kaynak: AA