Çalışma platformu ile bulut servis sağlayıcısından iş birliği

Yeni nesil çalışma platformu Champs ve bulut servis sağlayıcısı Bulutistan, teknolojik iş birliğine imza attı.

Yeni nesil çalışma platformu Champs ve bulut servis sağlayıcısı Bulutistan, teknolojik iş birliğine imza attı. Champs Kurucu ortağı ve Yönetici Direktörü Mahir Tüzün, şirketlere maliyet tasarrufu ve yüksek müşteri memnuniyeti garanti ettiklerini vurgulayarak yeni iş ortaklığa ilişkin, "Tamamen bulut mimarisi üzerine kurguladığımız altyapımızı, Bulutistan'ın yerli ve güçlü bulut ortamına kurduk" diye konuştu.

Tüketici destek hizmetleri alanındaki yenilikçi iş modeliyle EMEA Bölgesi'ndeki şirketleri karma çalışma modeliyle tanıştırmayı hedeflediğini belirten Champs, bölgenin en hızlı büyüyen ilk 20 teknoloji şirketinden biri olduğu ifade edilen Bulutistan ile yaptığı iş birliği kapsamında altyapı ve çözümlerini bulut ortamında barındıracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği sayesinde teknolojisini yüzde 100 bulut mimarisi üzerine inşa eden Champs, Bulutistan'ın GDPR ve KVKK'ya uygun bulut ortamının gücüyle; şirket, müşteri ve çalışanların bilgilerini Türkiye'de güvenle saklayacak. Böylelikle de Champs'in Gig ekonomisinin (kısa süreli iş) yarattığı avantajlardan elde edeceği faydayı en üst seviyeye çıkaracağı vurgulandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN VERİSİNİ ÜLKEMİZDE SAKLIYORUZ"

Bulutistan ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Champs Kurucu ve Yöneticisi Mahir Tüzün şöyle konuştu:

"Tüketici destek hizmetleri alanında mevsimsellik ya da sürdürülebilirlik ihtiyaçları öne çıkan şirketlere, yetkin, eğitimli ve bağımsız bir çalışan ekosistemiyle, taahhüt vermeden maliyet tasarrufu ve yüksek müşteri memnuniyeti elde etmelerini garanti ediyoruz. Bu yenilikçi çözümü, Bulutistan'ın yerli ve güçlü bulut ortamında kurguladığımız altyapımızın üstünden sunuyoruz. Böylece Türkiye'deki şirketlerin verisini ülkemizde saklıyoruz."

Champs ile yaptıkları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil ise "Hedefimiz Champs'in büyüme planlarına profesyonel olarak destek olmak ve Türk şirketlerinin verilerinin güvenliğini sağlamak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı