Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında
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Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında

ILO uyardı: Fakir ülkelerde çocukların yüzde 8,5’i, yaşlıların ise yüzde 15.3’ü sosyal koruma güvencesi altında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2030 yılına gelindiğinde bütün dünyada en temel sosyal korumanın güvence altına alınabilmesi için yılda 500 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa iht

26.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54
Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında

(ILO), 2030 yılına gelindiğinde bütün dünyada en temel sosyal korumanın güvence altına alınabilmesi için yılda 500 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.


ILO'nun konu ile ilgili son raporunda, 134 ülkedeki rakamlar incelenerek sosyal güvenlik alanında ülkeler arasındaki büyük uçurumlara dikkat çekildi Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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