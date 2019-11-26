Çalışma Örgütü: Fakir ülkelerde çocukların %8.5'i, yaşlıların %15.3'ü sosyal koruma altında

26.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2030 yılına gelindiğinde bütün dünyada en temel sosyal korumanın güvence altına alınabilmesi için yılda 500 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.



ILO'nun konu ile ilgili son raporunda, 134 ülkedeki rakamlar incelenerek sosyal güvenlik alanında ülkeler arasındaki büyük uçurumlara dikkat çekildi Euronews.com'da Görüntüle