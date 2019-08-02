Çalışma nedeniyle suyu kesilen kanaldaki balıkların telef olması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması nedeniyle suyu kesilen sulama kanalındaki balıkların telef olması nedeniyle kurum ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haberlerin basına yansıması üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

İki birimin Çatalözü Mahallesinde bulunan su kanalı ve kanalizasyon çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İncelemeler sırasında, alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiren özel firmanın bölgede su akışını bir günlüğüne kestiği tespit edilmiştir. Su akışının kesilmesiyle birlikte su kanalı kurumuş ve bu nedenle yüzlerce balık telef olmuştur. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, söz konusu firmaya ikazda bulunarak Çevre Kanununun 9. Maddesinin A bendine göre tutanak tutmuştur. Ayrıca belediyemiz, ilgili olayda kusuru bulunan kişi, firma ve kurumlar hakkında yasal işlemler başlatacaktır."

Kaynak: AA