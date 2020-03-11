Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında denetimlerde bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi.

Kadınları gözaltına alan polis, şahısları emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından da kadınlar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE Kaynak: İHA