Çalışma izni görev belgesini zorunlu mu?
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Çalışma izni görev belgesini zorunlu mu?

Çalışma izni görev belgesini zorunlu mu?
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İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, Çalışma izni görev belgesini zorunlu mu? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Çalışma izni görev belgesini zorunlu mu?

ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ İBRAZI

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecek.

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