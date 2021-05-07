Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı
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Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince manuel olarak doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince manuel olarak doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi yeni kararlar alındı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararla ilgili şu bilgiler yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesiyle ise manuel doldurularak düzenlenen "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişiler tarafından e-başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, gerekli sorgulamalar yapılarak 07.05.2021 Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir. Öte yandan Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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