Çalışma hayatlarının ikinci baharında üretime katkı sunuyorlar

18.08.2019 11:32

Erzincan'da kamudan emekli olduktan sonra bir araya gelen 4 girişimci arkadaş, öz sermayeleri ile kurdukları fabrikada atık kağıtlardan viyol (yumurta koruma kabı) üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kamu sektöründeki hizmetlerinin ardından emekli olduktan sonra bir araya gelen 4 arkadaş, gelişen yumurta sektörünün ihtiyaç duyduğu viyol üretmek için 2013 yılında çalışma başlattı.

Girişimci arkadaşlar, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 bin metrekaresi kapalı olan 14 bin metrekare alan üzerine öz sermayeleriyle kurdukları fabrikada atık kağıtları ülke ekonomisine geri kazandırarak viyol üretiyor.

Fabrikalarında 33 kişiyi istihdam eden girişimci arkadaşlar, fabrikanın elektriğinin üçte birini, hazırladıkları proje kapsamında kendileri üretiyor.

Üretimlerini 6 yılda yaklaşık 5 kat artırdılar

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yumurta üreticisine günlük 25 bin viyol üretimi ile işe başlayan fabrika, 6 yılda üretimini yaklaşık 5 katına çıkardı.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Tunçarslan, AA muhabirine, emekli olan arkadaşlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kağıt viyol üreticisi olduklarını ifade eden Tunçarslan, şöyle konuştu:

"İlk makineyi Çin'den getirdik. Bu makine ile işi öğrendik. İşe ilk başladığımızda kapasitemiz çok düşüktü ve 7 işçi ile birlikte 25 bin adet viyol üretimi gerçekleştiriyorduk. Çok şükür bugün üretim adetimizi 120 bine çıkardık. Şu anda personel sayımız 33 kişi ama dolaylı olarak nakliyeci ve diğerlerini dahil ettiğinizde bu rakam 50 kişiyi buluyor. Ürettiğimiz viyolleri hem bölgemizde hem de ülkemiz genelinde bulunan 17-18 kente gönderiyoruz. Ham maddemiz, çöpe giden gazete, dergi, karton, kitap defter gibi atıklar, bunları değerlendiriyoruz. Bizi mutlu eden şey bu atıkları tekrar ekonomiye kazandırmak."

"Fabrikanın enerjisinin üçte birini biz üretiyoruz"

Tunçarslan, geri dönüşümün son yılların vazgeçilmez işlerinden biri olduğunu belirterek, şartların kendilerini bu girişime yönelttiğini dile getirdi.

Yabancı ülkelerin yıllar önce başladığı geri dönüşüm işine ülke olarak yeni başladıklarını aktaran Tunçarslan, "Bizim ham madde ve enerji girdilerimiz yüksek olduğu için Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'ni yaptık. Bu projemizi geçen ay itibarıyla devreye aldık. Fabrikanın enerjisinin üçte birini biz üretiyoruz. Yıllarca kamuda çalışarak tecrübe kazanmış insanların bir araya gelerek memleketlerine yatırım yapmalarını en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

"Biriken her kağıt ekonomiye kazandırılıyor"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Beyitoğlu da atıkların ülke ekonomisine geri kazandırılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Fabrikada geri dönüşüm kağıtlarını ham madde olarak kullandıklarını aktaran Beyitoğlu, şunları kaydetti:

"Biriktirilen her kağıt ekonomiye kazandırılıyor. Ben vatandaşları buradan uyarmak istiyorum. Kağıt milli servettir bunu lütfen atmasınlar. Kesilen 17 ağaçtan 1 ton kağıt elde edebiliyoruz. Dünyada kağıt tüketimine baktığınızda bu gerçekten anormal bir rakamdır. Bu ormanlarımızın nasıl hızlı bir şekilde yok olduğunun açık bir göstergesidir. Atıkları ülke ekonomisine geri kazandırmanın herkesin menfaatine ve faydasına olduğunu belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA