Afşin'de, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamındaki teşvik ve destekler anlatıldı.

Afşin Belediye Düğün ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması sebebiyle hayata geçirilen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamındaki teşvik ve destekler hakkında bilgi verdi.

Açar, devlet tarafından sağlanan istihdam ve teşvik programlarının işverenler açısından önemli avantajlar sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan programının ilk yılını işverenlerimizin, iş gücümüzün ve devletimizin kenetlenmesiyle örnek bir başarı ile sonuçlandırdık. 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. Devletimizin sağlamış olduğu bütün destekler işverenlerimize, odalarımıza, muhasebecilerimize çok iyi anlatılması gerekiyor. Devletimiz teşvik kapsamında birçok gideri tahsil etmiyor fakat bunun bazı şartları var ve bazı işverenlerimiz bunları bilmiyor. İstihdam teşvikleri 2020 yılına kadar devam edecek."

Toplantıya, kurum müdürleri, mali müşavirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işverenler katıldı.