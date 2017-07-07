Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, istihdam seferberliğine ilişkin, "İstihdam konusunda gördüğümüz rakamların bize umut verici sonuç doğurduğunu görüyoruz. Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çerçevesinde Kütahya'ya gelen Arat, bazı şantiyelerde incelemelerde bulundu.



Daha sonra SGK Kütahya İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Arat, program kapsamında ülke genelinde iş güvenliği ve iş sağlığı konularında çalışmalar başlatıldığını söyledi.



Arat, istihdam seferberliğinde hareketlenme sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:



"Gerçekleştirdiğimiz istihdam seferberliğiyle bir hareketlenme sağlamış bulunmaktayız. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan devletimizin başlattığı istihdam teşvik programı var. İstihdam konusunda gördüğümüz rakamlar bize umut verici sonuç doğurduğunu görüyoruz. Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu."



Arat, istihdam seferberliğinin ikinci aşamasında ise bakanlığın iş sağlığı ve güvenliği konusuna öncelik vermeyi kararlaştırdığını, bu kapsamda Kütahya'ya gelerek şantiyeleri gezdiklerini ve incelemelerde bulunduklarını aktardı.



İşçi ve işverenlerle görüşüp iş güvenliği ve iş sağlığı alanında yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Arat, şunları kaydetti:



"Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak işveren ve çalışan, uzman, profesyonel, STK, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip bu hayati konuyu sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek adına başlatılan seferberlik programıyla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin toplumsal düzeyde bilinç ve farkındalık oluşturacak, tarafların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler geliştirilecektir."