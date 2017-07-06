Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının, 10 ilde çalışma hayatındaki işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya geleceği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Müezzinoğlu tarafından 14 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır" programı kapsamında, bürokratların 81 ilde sektör temsilcileri ile toplantılar yapacakları ifade edildi.



Bürokratların ilk etapta 10 ilde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecekleri vurgulanan açıklamada, söz konusu iller ise Giresun, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muş, Nevşehir, Yalova ve Zonguldak olarak sıralandı.



Ziyaret programı çerçevesinde yapılacak toplantılara başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işveren ve çalışan temsilcileri ile belediyeler ve kamu sektöründe faaliyet ve denetim görevlerinde bulunan yetkililerin de katılacağı kaydedildi.