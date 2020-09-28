"Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ikincisi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında işçi- işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldiğini bildirdi.