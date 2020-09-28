"Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ikincisi yapıldı
28.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında işçi- işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldiğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında işçi- işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, videokonferansla ikincisini gerçekleştirdikleri toplantıda, salgının çalışma hayatına etkilerini değerlendirdiklerini, normalleşme sürecine dair istişarede bulunduklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun