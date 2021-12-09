Çalışma Genel Müdürü Önder: "Beslenme kalıplarına göre belirlenen 3 bin 597 liralık rakamı TİSK 3 bin 100 lira, TÜRK-İŞ ise 3 bin 900 liradan aşağı olmaması şeklinde hesapladı"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç:

"TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir"

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat:

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile bizim gerçek hayatta yaşadığımız arasında büyük farklar var"

ANKARA - Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hacettepe Üniversitesi'nce beslenme kalıplarına göre asgari ücretin belirlenmesi için hesaplamalar yapıldığını belirterek, "Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Buna göre 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında bir fiyat çıkıyor eski formüle göre hesapladığımız zaman. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira ortalama olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ ise 3 bin 900'ün altına düşemez diyor" dedi.

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç basın mensuplarına bilgi vermek üzere kameraların karşısına geçti.

"Beslenme kalıplarına göre belirlenen 3 bin 597 liralık rakamın TİSK 3 bin 100 lira, TÜRK-İŞ ise 3 bin 900 liradan aşağı olmamasını önerdi"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Biliyorsunuz her sene TÜİK ağır, orta ve hafif işler için bir hesaplama yapıyor Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı belirli parametrelere göre. Bu sefer dedik ki bu parametreleri bize verin. Hacettepe'nin beslenme kalıplarını da alıp bu hesabı bugün bu toplantıda yaptık. Burada yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Burada TÜRK-İŞ ve TİSK arasında belirli itirazlar var. TÜRK-İŞ diyor ki bu rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı bir kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK de diyor ki 'Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi olarak çalışmıyor, Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor' diyor. Buna ilişkin buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira ortalama olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ bu rakamı 3 bin 567 liraya diyor ki, 'Ben daha farklı besin kaynaklarını ya da daha farklı ürünleri tercih ederim. Bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor. Hacettepe beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Komisyonda aldığımız onlarca parametreden sadece birisi. Ama asıl asgari ücret bu komisyonun kararı ile belirlenecek" dedi.

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile bizim gerçek hayatta yaşadığımız arasında büyük farklar var"

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, içinde bulunulan şartlarda tüm ücretli çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olmasını umduklarını dile getirerek, "Kamuoyunda başlangıçta da iyi yorumlar aktarmıştık. Ama geldiğimiz noktada maalesef aynı durumda değiliz. İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Dolayısıyla komisyonun şu anda sağlıklı bir şekilde karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile bizim gerçek hayatta yaşadığımız arasında büyük farklar var. Hemen içeride sordum, 'Döviz kurlarının yılbaşından bu yana yüzde 85 arttığını, yani milli paramızın bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. Üstüne üstlük son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon dolayısıyla insanların alım gücünün o oranda düşmesi, günlük fiyatların iki defa değişmesi elbette dar gelirli inşalarımızı daha da zora soktu. Dolayısıyla biz diyoruz ki yaşanan enflasyonu yani çarşı-pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Ama şu an itibarıyla geldiğimiz noktada bunları sağlayamadık" diye konuştu.

"TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir"

İşçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini TİSK olarak tekrar tekrar hatırlattıklarını dile getiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. Adı da TÜİK. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları ve oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Üç konuda mutabakata vardık TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Bizim ilk günden beri söylediğimiz şey, çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Herkes hesaplıyor" dedi.

Önder, tüm konuşmaların ardından bundan sonra yapılacak 4. toplantıda asgari ücrete ilişkin net bir rakamın söyleneceğini ifade etti.