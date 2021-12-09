Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. - Haberler Ekonomi
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Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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