Çalışma Genel Müdürlüğü: "Asgari ücrette tarihi zam" - Haberler
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Çalışma Genel Müdürlüğü: "Asgari ücrette tarihi zam"

Çalışma Genel Müdürlüğü:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çalışma Genel Müdürlüğü, asgari ücrette tarihi bir zam yapıldığını belirterek, "2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi" açıklamasını yaptı.

Çalışma Genel Müdürlüğü, asgari ücrette tarihi bir zam yapıldığını belirterek, "2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Asgari ücrette tarihi zam. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50,5'in üzerinde artış yapıldı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak, üretim sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili bir tablo da paylaşıldı. Tabloya göre asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira oldu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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