Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza kesildi
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Taksim, Polis, Haber

Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza kesildi

Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza kesildi Kurye polisi ikna etmek için patronunu aradı Polis memuru, "Ben nasıl inanayım bu çocuğa" Taksim Meydan'da yapılan denetimler sırasında çalışmak için izin belgesi olmayan bir kuryeye bin lira ceza kesildi.

23.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:34
Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza kesildi

Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza kesildi

Kurye polisi ikna etmek için patronunu aradı

Polis memuru, "Ben nasıl inanayım bu çocuğa"

İSTANBUL - Taksim Meydan'da yapılan denetimler sırasında çalışmak için izin belgesi olmayan bir kuryeye bin lira ceza kesildi. Kuryenin patronuyla telefonla konuşan polis memuru, "Belgeyi çıkarıp çocuğun eline vermen lazım ben nasıl inanayım bu çocuğa" dedi.

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen kısıtlama kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Taksim Meydan'da yapılan denetimler sırasında durdurulan İsmail Işık adlı kuryeye çalışma belgesini soran polisler, belgeyi göremeyince ceza kesmek istedi. Kurye patronunu arayarak polisle konuşturdu. Uzun süre polisi ikna etmeye çalışan kuryeye, belgesi olmadığı için bin lira para cezası kesildi. Kuryenin patronuyla konuşan görevli polis memuru, "Belgeyi çıkarıp çocuğun eline vermen lazım ben nasıl inanayım bu çocuğa" dedi.

Kaynak: İHA

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