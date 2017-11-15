Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Sgk Yanıtı
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan, Kemal Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa hiçbir dönemde batmaz" "Hortum bölgesindeki işçi ve işverenlerin primlerini 3 ay süreyle erteliyoruz"ANKARA...
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan, Kemal Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa hiçbir dönemde batmaz"
"Hortum bölgesindeki işçi ve işverenlerin primlerini 3 ay süreyle erteliyoruz"
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu eleştirilerine yanıt verdi.