Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov'la da görüştü, ortak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Sarıeroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatına" destek veren, AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Milletvekili Samed Seyidov'la da bir araya geldi, Türk halkının teşekkürlerini iletti. Bakan Sarıeroğlu, "Önemli bir operasyonu gerçekleştiriyoruz, Zeytin Dalı Operasyonu'nu. Bu operasyon bazı kesimleri rahatsız etti. Terör örgütlerine karşı yapmış olduğumuz bir operasyon. Diğer taraftan çok anlamlı bir duruş sergilediniz. En son Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısında. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zeytin Dalı Operasyonu'nu işgal girişimi olarak tanımaya kalkanlara karşı vermiş olduğunuz o tokat gibi cevap bizleri hem duygulandırdı, hem de çok büyük bir memnuniyet ülkemizin her kesiminde uyandırdı. Burada bir kez daha ülkemiz adına teşekkür etmek istedik. Tüm çalışma arkadaşlarınız, diğer parlamenterlerimize gösterdikleri oldukları duruş sebebiyle. Gerçekten önemli bir süreç. Birliğimiz, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

"Azerbaycan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı yapılan adaletsizlikleri cevapsız bırakmayacaktır"

Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Samed Seyidov, "Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Türkiye'nin acısı da, sevinci de Azerbaycan'ın acısı ve sevincidir. Azerbaycan hiçbir uluslararası teşkilatlarda Türkiye'ye karşı adaletsiz hareketi cevapsız bırakmayacaktır, düşüncelerini söyleyecektir. Sadece ben değil, bütün temsilci heyetimiz hem konseyin içinde, hem de komitelerde, hem de toplantılarda 'Türkiye'ye adaletsizlik yapılama' düşünceleriyle hareket etmişlerdir. Bugün Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşı hem Avrupa Konseyinde, hem de Avrupa'nın başka teşkilatlarında adaletsizlik yapılıyor. Akıl almaz iddialar ortay atıyorlar. Sizi emin ederim ki, Azerbaycan temsilci heyeti bu konuda direkt olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in düşüncelerini sergiliyor. Ne yazık ki, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye karşı adaletsizlik görüyoruz. Biz buna her zaman karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, ziyaretinin ikinci gününde Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu 9'uncu Toplantısı'na katılacak. - BAKÜ