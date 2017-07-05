Çalışma Bakanı Müezzinoğlu: "Yüzde 70'in Üzerinde Bir Uzlaşı Yakaladığımız An Hükümet Olarak Biz Bu...
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu: "Yüzde 70'in üzerinde bir uzlaşı yakaladığımız an hükümet olarak biz bu işin üzerine kararlılıkla gideriz" -"Engelli istihdamında 50 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerini engelli istihdamı mecburiyeti var"ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet...
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu: "Yüzde 70'in üzerinde bir uzlaşı yakaladığımız an hükümet olarak biz bu işin üzerine kararlılıkla gideriz"
-"Engelli istihdamında 50 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerini engelli istihdamı mecburiyeti var"
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, soruları cevapladı.