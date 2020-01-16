Çalışma arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı
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Çalışma arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde çalışma arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi yaralındı.

16.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:04
Çalışma arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde çalışma arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi yaralındı.

İddiaya göre, ilçede ormanlık alanda ağaç kesme işinde çalışan S.M. ile A.C.E. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.E tabancayla S.M'ye 4 el ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan S.M. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.M'nin tedavisinin devem ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, A.C.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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