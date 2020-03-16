Çalışma alanları, virüslere ve salgınlara karşı hazırlıklı mı? Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel salgın" ilan ettiği "Korana Virüs, Covid-19" ile mücadelede el ve yüzey hijyeni büyük önem taşıyor.

Ortak yaşam alanları ve kalabalık ortamlar salgın hastalık riskini artırıyor. Riskler için önlem almamak iş kaybına, maddi sorunlara, iş gücü verimliliğinin azalmasına ve hatta can kayıplarına neden olabilir. Bir salgın sırasında, virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yapılabilecek birkaç şey vardır. Önemli alanlar ve temas noktalarıyla yüksek riskli alanlar daha sık temizlik gerektirir. Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun önlenmesi ve salgın kontrolü için temel yapı taşlarıdır. Çapraz kontaminasyon sonucunda patojenler bir yerden diğerine taşınabileceğinden bunu önlemek için el hijyenine ve sık temas edilen yüzeylere özellikle dikkat edilmelidir.

Bu noktada, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, etkili ve hızlı bir şekilde dezenfekte etmenin yanında, sık kullanımda hassasiyete sebebiyet vermeyecek bir el antiseptiği kullanılmalıdır.

"Virüsten korunmak tedaviden daha önemli"

Virüs ile mücadelede korunmanın tedaviden daha önemli olduğuna değinen Diversey MEA (Orta Doğu ve Afrika) Profesyonel İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Gökhan Özdöl, "Çalışanlarınızı ve ziyaretçilerinizi korumanın bir numaralı önceliğiniz olduğu ve iş gücünüzdeki bir salgının işinizi önemli ölçüde etkileyebileceği aşikardır. Özellikle çok sayıda insanın birbirine yakın duracak şekilde bir araya geldiği ortamlarda hastalık veya salgın vakalarının nasıl bir hızla yayıldığını tahmin etmek zordur. Salgını önlemede en önemli faktör hazır olmaktır. Bu nedenle salgını önlemek ve/veya yayılımını kontrol altında tutmak için gerekli önlemleri almak ve korunmak tedaviden daha önemlidir." dedi.

Özdöl, "Bulaşıcı hastalığı olan bir kişi, hastalığını, temas ettiği yüzeyler ve soluduğu hava ile kolayca bulaştırabilir. Bunu önlemek için musluklar, tuvaletler, kapı kolları, sebiller, çalışma yüzeyleri, telefon ve bilgisayar gibi yüzeylerin hijyenine özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bu yüzeylerin etkili ve modern yöntemlerle hijyenik hale getirilmesi gerekir. Biz, Dünya'nın önde gelen hijyen devi markası olarak, virüslere karşı etkinliği onaylanmış ürün yelpazemiz ile hizmet sunmaya devam ediyoruz." diye ekledi.

"Bulaşıcı hastalıklara karşı Diversey çözümleri"

Özdöl sözlerini, "Şu an gündemimizde olan Koronavirus gibi salgınlara sebebiyet verebilecek patojenler, özellikle ortak yaşam alanlarındaki sık temas edilen yüzeylerden bulaşmaktadır, dolayısıyla bu alanların hijyenini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Diversey olarak, oteller, hastaneler, okullar, restoran ve alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarının hijyenini sağlamaya yönelik uzun yıllardır sunduğumuz çeşitli çözümlerimiz bulunmaktadır. Hastane ve sağlık kuruluşları gibi yüksek risk içeren alanların temizlik ve hijyeni, Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit® (AHP®) teknolojisi ile geliştirilmiş Oxivir ürün grubumuz ile güvenle sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, genel alanlar için Room Care R2 Plus, restoran ve gıda ile temas eden yüzeyler için ise Suma Bac D10 ürünlerimiz yüksek hijyen standartlarını sunmaktadır." diyerek tamamlandı.

Kaynak: Bültenler