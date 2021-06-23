'Çalışkan' muhtar başkan oldu
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'Çalışkan' muhtar başkan oldu

'Çalışkan' muhtar başkan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'nun Ünye İlçesi Muhtarlar Derneği 2. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan, başkan seçildi.

Ordu'nun Ünye İlçesi Muhtarlar Derneği 2. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan, başkan seçildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Osman Sarıkahraman, katip üyeliğini ise Hızarbaşı Günlük Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin ve Çınarlık Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç yaptı.

Dernek seçiminde konuşan Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, "Değerli muhtar arkadaşlarım, dernek başkanımız Ahmet Ekici Mahallesi'nde muhtar seçilemediğinden mevcut yönetim kurulu toplanarak göreve devam etmesi noktasında karar aldı. Bir müddet sonra derneğimize gelerek 16 Nisan 2020 tarihinde istifa dilekçesini vererek başkanlık görevinden ayrıldı. Aynı tarihte yönetim kurulu toplanarak seçime kadar geçici başkan olarak bana görev verildi. O arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla dernek seçimlerinin 01 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştiremedik. Kongrelerin yapılması serbest olunca 23 Haziran Çarşamba günü (bugün) yapılmasına karar aldık ve hayırlısıyla bugün seçimimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tek listeyle yapılan seçimde 70 üyesi bulunan derneğin 60 üyesi oy kullanarak Muhtar Çalışkan'ı yeniden dernek başkanı seçti. Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na seçilen Hasan Çalışkan'ın yönetimi ise Nuri Güney, İbrahim Bulat, Arslan Türk, Yaşar Kolcu, İlyas Erat, Hasan Yüksel, Şenel Karakullukcu, Hüseyin Özmen, Sabri Ocak ve Naci Erdurak isimlerinden oluştu. - ORDU

'Çalışkan' muhtar başkan oldu
'Çalışkan' muhtar başkan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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