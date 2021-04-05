Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu
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Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu

Denizli'de yük indirmeye çalışan vinç, freni boşalması üzerine harekete geçerek bölünmüş yolun kaldırımına çıktı.

Denizli'de yük indirmeye çalışan vinç, freni boşalması üzerine harekete geçerek bölünmüş yolun kaldırımına çıktı. O esnada yolda seyir halinde olan 3 otomobilde kazaya karışırken, vincin ana yola çıkmaması olası facianın önüne geçti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 B 3583 plakalı vinç yük indirmeye başlarken henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı freni boşalarak hareket etmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen vinç bölünmüş yolda kaldırma çıkarak durabildi. Bu esnada yolda seyir halinde olan 3 otomobilde vince çarparak kazaya karıştı. Sürücüler 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, vincin anayola çıkmadan durması olası facianın önüne geçti. - DENİZLİ

Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu
Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu
Çalışırken fren boşalan vinç zincirleme kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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