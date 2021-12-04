Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA'da önceki gün sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan 2 şüpheli, polis tarafından bir apartta yakalanıp gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da önceki gün sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan 2 şüpheli, polis tarafından bir apartta yakalanıp gözaltına alındı.

Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta önceki gün Ferhat Özyürek'in çalışır durumda park ederek bıraktığı otomobili, 2 şüpheli tarafından çalındı. Yaklaşık 5 saat sonra otomobil boş bir arazide terk edilmiş olarak bulunurken, plakalarının ve Özyürek'in araçta bulunan cüzdanının çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin U.A. (25) ve M.İ.M. (23) olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaldıkları apartta yakalandı. Şüphelilerle yanlarında bulunan M.K. (40) ve M.A.D. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 10,15 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar ve Ferhat Özyürek'in çalınan cüzdanı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title