Çalışır halde park edilen otomobil çalındı
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Çalışır halde park edilen otomobil çalındı

09.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:06
Çalışır halde park edilen otomobil çalındı

Tekirdağ'da çalınan otomobil, aynı gün içerisinde Hayrabolu ilçesinde bulundu.

Tekirdağ'da çalınan otomobil, aynı gün içerisinde Hayrabolu ilçesinde bulundu. Şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde semt pazarına gelen R.K.'nın aracını cadde üzerinde çalışır vaziyette bırakması sonucu 59 NC 571 plakalı otomobili çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunması için hummalı bir çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde aranan otomobilin izine Hayrabolu'da rastlandı.

Hayrabolu'da bulunan araca el konularak sahibi R.K.'a teslim edilirken, şüpheli P.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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