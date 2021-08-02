Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
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Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu

Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Hatice Cilgörüzoğlu'nun (55) yıllarca çalışıp, para biriktirerek yaptırdığı evi ile ahırı ve ambarı, orman yangınında yandı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Hatice Cilgörüzoğlu'nun (55) yıllarca çalışıp, para biriktirerek yaptırdığı evi ile ahırı ve ambarı, orman yangınında yandı. Kullanılacak tek malzemesi kalmayan Cilgörüzoğlu, yangında uykuda olduklarını ve canlarını kurtarmak için kaçarak evlerini terk ettiklerini söyledi. Cilgörüzoğlu, "Canımızın sağ olması, tek tesellimiz" dedi. 

Aladağ ilçesine bağlı Topallı ve Boztahta mahallelerinde, 28 Temmuz'da çıkan yangınlar, 72 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı, yüzlerce dönüm ormanlık alan kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallede alevlerin tahribatı ise yangınlar sonrası ortaya çıktı. Birçok ev kullanılamaz hale geldi, geçimini hayvancılıkla sağlayan çok sayıda besicinin de hayvanları öldü.

'YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ HER ŞEY YANDI'Evi, ahırı ve buğday ambarı kül olan, 3 çocuk annesi Hatice Cilgörüzoğlu, yangına uykuda yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettiklerini söyledi. Alevleri gördüklerinde çok korktuklarını ve jandarma ekiplerinin yanlarına gelip, 'Hayvanların iplerini kesip kaçın' dediğini anlatan Cilgörüzoğlu, "Kaçıp Adana'ya geldik. Yaşadığım o anı, ancak gözyaşlarım anlatabilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. 25 sene önce bu evi yaptırdık. Yıllardır biriktirip emek verdiğimiz her şey yandı kül oldu. Canımızın sağ olması tek tesellimiz. En çok ona seviniyoruz" dedi.'EŞYALAR ÇEYİZİMDEN KALMAYDI'

Evi tamamen kullanılamaz hale gelen Cilgörüzoğlu, mutfağındaki eşyaları eline alarak, "Yiyeceğimiz, içeceğimiz her şey yandı. Mutfaktaki yanan tüm eşyalar çeyizimden kalmaydı. Bekarlığımda çalışarak yuva kurmak için aldığım malzemelerin hepsi kül oldu" diye konuştu.


Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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