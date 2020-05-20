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Çalışanlarınızı mutlu edecek bayram hediyeleri Ticket Compliments'tan

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments, Ramazan Bayramı'nda çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlere, Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Hediye Çekleri, CarrefourSA ve Migros'larda geçerli hediye kartları ile birçok alternatif sunuyor.

Çalışanlarınızı mutlu edecek bayram hediyeleri Ticket Compliments'tan
20.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:48

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments, Ramazan Bayramı'nda çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlere, Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Hediye Çekleri, CarrefourSA ve Migros'larda geçerli hediye kartları ile birçok alternatif sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Edenred'in sunduğu çözümler çalışanlara gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre seçme özgürlüğü sağlarken, şirketler de hediye kazanma şansı buluyor.

"İş hayatının her gününde yanınızdayız" mottosuyla, günün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Edenred, bayramda çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlere, Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Hediye Çekleri, CarrefourSA ve Migros'larda geçerli hediye kartları ile farklı alternatifler sağlıyor.

10 bin liraya kadar hediye kazanma şansı

Edenred'in Ticket Market Kart'ı, işverenler için lojistik ve operasyonel kolaylık sağlarken çalışanlar için ise temassız ya da QR kodla ödeme özelliği ile hijyenik bir alternatif oluyor. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda çalışanlarına Ticket Market Kart hediye eden işverenler her bin liralık siparişleri için 50 lira, toplamda ise 10 bin liraya varan hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki, çalışanlara 400'e yakın mağazada, 16 markanın giyim, aksesuar ve ayakkabı ürününde alışveriş imkanı sunuyor. Şirketler ise her bin liralık hediye çeki alımında 100 lira hediye çeki kazanıyor. Elektronikten mutfak gereçlerine dekorasyondan kozmetiğe farklı kategorilerde, 14 markanın 2 bini aşkın mağazasından özgürce seçme özgürlüğü sunan Ticket Compliments Universal Hediye Kuponu ise şirketlere her bin liralık alımda 50 lira hediye çeki kazandırıyor.

Sosyal mesafeyi koruyarak alışveriş yapın

Edenred, bayramda çalışanlarına gıda yardımında bulunmak isteyen işverenlere Ticket Market Kartı'nın yanı sıra CarrefourSA ve Migros'larda geçerli hediye kartlarını da sunuyor. 600'den fazla CarrefourSA mağazası, online marketten ve mobil uygulamadan alışveriş fırsatı sunan CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı, mobil uygulama ve dijital kart seçeneğiyle çalışanlara sosyal mesafeyi koruyarak hijyenik bir alışveriş imkanı tanıyor.

Migros, Migros Jet, Migros Sanal Market, 5M Migros ve Macrocenter mağazalarında geçerli kart veya dijital kod olarak hediye edilebilen Money Club Pro Kart sayesinde çalışanlar satış mağazalarından, dijital kod ile de Migros Sanal Market'ten online alışveriş yaparak evlerinin ihtiyaçlarını özgürce karşılayabiliyor.

Ticket Market, Ticket Compliments Fashion ve Ticket Compliments Universal Hediye Çekleri'nin geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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