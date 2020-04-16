Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi
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Ahmet Köksal, Güncel

Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi

MUĞLA'da ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal (44), iş yerinde çalışanları sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi.

16.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:19
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi

MUĞLA'da ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal (44), iş yerinde çalışanları sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi. Çalışanlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, tek kullanımlık dezenfektanlı mendil hediye ediyor. Ayrıca çalışanlar sokak hayvanları için de parklara kapta mama bırakıyor.

Merkez ilçe Menteşe'de ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal, koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin faaliyetini durdurması üzerine üretimine ara verdi. Evli ve 2 çocuk babası Köksal, işletmesinde çalışan 5'i kadın, 9 personelini işten çıkartmak yerine herkese örnek olacak bir projeye imza attı. Köksal'ın görevlendirdiği personel tarafından 65 yaş ve üzeri kişilerin pazar ve market alışverişi görülüyor. Evden çıkamayan vatandaşlara 50'şer tane tek kullanımlık mendil hediye edilirken, sokak hayvanları için parklara kap içinde mama bırakılıyor.Firma sahibi Ahmet Köksal, salgın nedeniyle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Üzerimize düşeni yapmak için harekete geçtik. Zorlu süreçte sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istedik. Salgının önüne geçilmesi amacıyla çoğu işletme faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda biz de üretimimize ara verdik. Personelimizi de işten çıkartmak yerine böyle bir amaçla kullanmayı uygun bulduk" dedi.


Kaynak: DHA

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