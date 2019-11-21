Çalışanların yüzde 30'u 15 dakikada işe gidiyor
TÜİK'in "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" araştırmasına göre, çalışanların yüzde 30,3'ü ev ile iş arası ortalama ulaşım süresi 15 dakikadan daha az sürüyor.
21.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:16
TÜİK'in "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" araştırmasına göre, çalışanların yüzde 30,3'ü ev ile iş arası ortalama ulaşım süresi 15 dakikadan daha az sürüyor. 1,5 saatin üzerinde sürenlerin oranı ise yüzde 1,3.
Kaynak: Dunya.com