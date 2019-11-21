Çalışanların yüzde 30'u 15 dakikada işe gidiyor

21.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:16

TÜİK'in "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" araştırmasına göre, çalışanların yüzde 30,3'ü ev ile iş arası ortalama ulaşım süresi 15 dakikadan daha az sürüyor. 1,5 saatin üzerinde sürenlerin oranı ise yüzde 1,3.