Çalışanların maaşlarına korona virüs sebebiyle 750 lira ek yaptılar Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu bulunan ve ülkemizin ilk özel limanı olan Yılport grubuna bağlı Gemport; çalışanlarına korona virüs kapsamında ilave ödeme yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu bulunan ve ülkemizin ilk özel limanı olan Yılport grubuna bağlı Gemport; çalışanlarına korona virüs kapsamında ilave ödeme yaptı. Bir çok kurum ve kuruluş devlet desteğini tercih ederken, süreçte ekonomiye desteğini sürdüren firma çalışanların maaşlarına ilave 750'şer lira ödeme yaptı.

Yapılan açıklamada, "Korona virüs ve olası etkileri nedeniyle, zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, limanlarımızın faaliyetini devam ettirmesi hem ulusal sağlığımız açısından ve hem de ülke ekonomisinin ayakta tutulması açısından hayati ve kritik öneme sahiptir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, limanlarda iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, her zaman ilk önceliğimiz olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara da uygun hareket ederek, liman operasyonlarında canla başla ön safta görev yapan çalışanlarımıza, bu süreçte gösterdiği özverili çalışmaları nedeniyle maddi destekte bulunduk" denildi.

Açıklamada, "Yılport Türkiye limanları genelinde uygulanan destek kapsamında, bir fiil limanda görev yapan çalışanlara, 750 TL ek ödemede bulunarak, çalışanlarımıza gösterdikleri özverili çalışmaları ve işbirliği için teşekkürlerimizi ilettik" denildi.

Yılport Gemport olarak Korona virüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek; iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken önlemleri hassasiyetle değerlendiriyor, olası riskleri en aza indirebilmek ve çalışanlar ve ailelerinin sağlığı ile toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla alınan önlemlere devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA