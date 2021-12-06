Çalışanların kariyer gelişimine destek

Berko İlaç, çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemeye devam ediyor. İnsan Kaynakları departmanının hayata geçirdiği BerkoTUVAL uygulaması ile ilaç şirketinin çalışanları, kariyerlerine yön veriyor.

Berko İlaç, modern iş yaşamı ve kurum kültürüne bağlı kalarak gelişmeleri takip ederken, kendini güncelleyerek çalışanlarına yatırım yapmaya devam ediyor. "Geleceğini Şekillendir" sloganından yola çıkan Berko İlaç İnsan Kaynakları departmanı, tüm süreçlerin daha şeffaf ve erişilebilir olduğu bir insan kaynakları yönetimi anlayışıyla BerkoTUVAL uygulamasını hayata geçirdi. İlaç şirketi çalışanlarının performans, kariyer, eğitim ve gelişim sorumluluğunu bizzat onları da süreçlere dahil ederek birlikte paylaştığı uygulama ile insan kaynakları süreçlerini uçtan uca yönetmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olarak hayatın her alanında yer bulduğu günümüzde, İnsan Kaynakları departmanı uygulama ile çalışanlarının mobil, hızlı ve efektif bir şekilde, kullanıcı dostu arayüzlerle tüm süreçleri kolaylıkla ve keyifle takip edebildikleri bir platform ortaya koyarak onları da bu dönüşümün bir parçası haline getiriyor.

Berko İlaç'ın çalışana değeri her zaman ön planda tutan bir kariyer firması olduğunun altını çizen Berko İlaç İnsan Kaynakları Müdürü İbrahim Sarıyar, "İnsan Kaynakları departmanı doğru organizasyon ve doğru insan kaynakları sistemleri ile kurumun büyümesine direkt katkı sunan stratejik bir fonksiyondur. Doğru çalışanı işe alıp, performansını ve potansiyelini ölçüp, gelişim alanlarını ve güçlü yönlerini geliştirmeye odaklandığımız, ücret ve ödüllendirme sistemleri ile de bu süreci desteklediğimiz noktada, başarı için en önemli unsurları sağlamış oluruz. BerkoTUVAL'i hayata geçirirken bu bakış açısından yola çıktığımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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