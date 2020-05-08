Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu
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Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu

Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu
08.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:22

Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu Bilecik'te gündüz vakti girdiği işyerinde çalışanların dalgınlığından istifade eden bir kişi kasayı soyarak kayıplara karıştı.

Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu

BİLECİK - Bilecik'te gündüz vakti girdiği işyerinde çalışanların dalgınlığından istifade eden bir kişi kasayı soyarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesi üzerindeki bir kebapçı dükkanına giren İ.K. isimli şüpheli işyerindeki çalışanların dalgınlığından faydalanarak kasaya yöneldi. Bir süre kasanın üzerinde bulunduğu bankonun yanında çalışanları gözetleyen şahıs onların dalgınlıklarından faydalanarak, kasada ve kasanın altında bulunan çantadaki yaklaşık bin 500 TL parayı aldı. Sonrasında da müşteri rolüne bürünüp bir süre çalışanlarla sohbet ettikten sonra paralarla birlikte işyerinden ayrıldı. Bir müddet sonra kasa ve çantadaki paraların yerinde olmadığı anlaşılınca durum Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ifadeler doğrultusunda çalışmalara başladı. İşyerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, görüntülere yansıyan şüpheliyi başarılı çalışmaların ardından tespit ederek kısa sürede yakaladı. Evinden alınarak gözaltına alınan İ.K. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İ.K. çıkarıldığı mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan İ.K'nın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı böyle soydu

Kaynak: İHA

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