Çalışanlardan Başkan Tok'a Meşaleli Teşekkür

İlkadım Belediyesi ve Hak-İş Sendikası arasında yeni kadro alacak çalışanlar için yapılacak sözleşmeye sıcak baktığını açıklayan Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a belediye çalışanları meşaleli karşılama yaparak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşerona kadro müjdesinin ardından yaşanan heyecan ve sevinç devam ederken geçen günlerde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile görüşen Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, "Başkanımız yeni kadroya giren çalışanlar ile yapacağımız sözleşmeye sıcak bakıyor" açıklamasında bulunmuştu. Görüşme sonrasında yeni kadro alacak çalışanların sendika üyeliği çalışmaları başlarken büyük sevinç yaşayan belediye çalışanları İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a sürpriz bir karşılama tertip ederek teşekkür ettiler.

"Meşaleyi ateşleyen yine 'meşale kent' oldu"

Ihlamur Cafe ve Restaurant önünde toplanan işçiler Başkan Tok'un gelmesi ile meşaleleri yakarak büyük bir sürpriz yaptılar. Davul-zurna eşliğinde karşısında belediye çalışanlarını gören Tok hem heyecanını hem de duygularını gizleyemedi. Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve sendika yönetiminin de hazır bulunduğu karşılamada "Her zaman olduğu gibi yine meşaleyi ateşleyen meşale kent İlkadım'ın değerli Başkanı Erdoğan Tok oldu. Daha önceden olduğu gibi bu sözleşmede de Başkanımızın bizim taleplerimizin de üzerinde özlük haklarını sağlayacağından eminiz. Bu nedenle şimdiden teşekkür etmek istedik" şeklinde konuştu.

"Başarımızın arkasında karşılıklı sevgi var"

Oldukça duygusal anlar yaşayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak yaşanan başarının arkasında işte bu karşılıklı sevgi var. Bizler İlkadım'ı modern ve örnek bir kent haline getirmek için gece-gündüz çalışırken kimi zaman mesai arkadaşlarımızla ailelerimizden daha fazla zaman geçiriyoruz. Büyük İlkadım ailesi derken hem çalışanlarımız hem de İlkadımlı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeron işçilerine verdiği bu önemli müjde hepimizi ziyadesiyle sevindirirken bizlerde çalışanımızın refah düzeyi için her zaman şartları zorlayarak en iyisini yapmaya çabalıyoruz. Bu çabalarımız da bizleri daha da sıkı kenetlenmiş, millet aşkıyla çalışan ve başarılara birlikte imza atarak İlkadım'a altın çağını yaşatan bir belediye haline getiriyor. Ben yeni kadroların ve sendika sözleşmelerinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler ve bu güzel karşılama için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN