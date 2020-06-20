Çalışanlardan Başkan Tarhan'a Babalar Günü hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çalışanlardan Başkan Tarhan'a Babalar Günü hediyesi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, Başkan Neşet Tarhan'a sürpriz Babalar Günü ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışanlardan Başkan Tarhan'a Babalar Günü hediyesi
20.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:13

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, Başkan Neşet Tarhan'a sürpriz Babalar Günü ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Tarhan'a, çerçeve yaptırılmış evlilik fotoğrafını hediye eden çalışanlar, hazırladıkları Babalar Günü plaketini de sundu.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Başkan Tarhan'a çok özel bir Babalar Günü ziyareti gerçekleştirdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında az sayıda çalışanın katıldığı ziyarette, Başkan Tarhan'a sunulan hediyeler duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'la birlikte çekilen düğün fotoğrafını çerçeveleten çalışanlar, Babalar Gününe özel bir de teşekkür plaketi hazırlattı.

"Babalar Gününü kutlamayı en çok Başkan Tarhan hak ediyor"

Her zaman çalışanların yanında olması dolayısıyla Babalar Günü kutlamasını en çok Başkan Neşet Tarhan'ın hak ettiğini düşündüklerini ifade eden çalışanlar, "Korona virüs tehlikesi olmasa tüm Park ve Bahçeler çalışanları gelip Babalar Gününüzü kutlamak isterdi. Ancak biz tedbir amaçlı temsilci olarak geldik. Başkanımız her zaman biz çalışanlardan yana tavır göstererek gerçek babalık yapmıştır. Çalışanın emeğinin karşılığında maaşlarını geciktirmeden ödenmesini sağlamıştır. Bizler çocuklarımıza bu şekilde ekmek götürebiliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Çalışanlarımız ve Mezitlililer ile büyük bir aileyiz"

Çalışanların duyarlılığının kendisini son derece mutlu ettiğini ve duygulandırdığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da "Çok hoş bir sürpriz oldu benim için. Özellikle güzel dilekleri için teşekkür ederim. Biz her zaman emek verenin, işini doğru yapanın yanında olduk ve teri kurumadan maaşının alınması konusunda hassas olduk. Çünkü onların da bakması gereken çocukları, aileleri var. Ben de bir baba olarak aynı duyguları paylaşıyorum. Geleceğini sağlam temeller üzerine kurmuş ve bana babalık duygusunu en güzel şekilde yaşatmış iki çocuğum var. Kendileriyle onur duyuyorum ve bir baba olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Böylesi duyarlı çalışanlarım olduğu için kendimi iki kat şanslı hissediyorum, çünkü çalışanlar ve Mezitlililer olarak kocaman bir aileyiz. Bu sevgi Mezitli'ye daha iyi hizmet etmemizin önünü açıyor" diye konuştu.

"Babalar hayatta güçlü adımlar atmamızı sağlar"

Babaların, toplumsal yapının en güçlü değerleri olduğunu söyleyen Tarhan, tüm Mezitlililerin Babalar Gününü de kutlayarak, "Babalarımız toplumsal yapının en güçlü değerleridir. Yaşadığımız kültür ve geleneklerimizi nesilden nesle aktaran en önemli sosyal yapıya sahiplerdir. Bizlere güç verirken hiçbir karşılık beklemeyen babalarımız, hayata güçlü adımlar atmamız ve doğru yolda ilerlememiz konusunda önemli yer tutar. Onlara hayırlı evlatlar olup, duruşumuzla kendilerini onurlandırmalıyız. Tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, baba adaylarımızın da ülkemize ve insanlığa hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la evliliğimiz ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la evliliğimiz ihanet yüzünden bitti
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Galatasaray
Şu an buradasınız: Çalışanlardan Başkan Tarhan'a Babalar Günü hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 12:30:09. #1.14#
title